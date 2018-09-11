РАН поможет Росгеологии изучать и добывать природные ресурсы

Российская академия наук и Росгеология подписали во вторник на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие роли науки в изучении и освоении природных ресурсов.

"Соглашение, которое мы подписали, можно с одной стороны рассматривать как рамочное. Но на самом деле сейчас очень много задач, которые просто необходимо инициировать и решать в рамках сотрудничества между Росгеологией и Российской академией наук", — сказал Сергеев.

По его словам, сейчас в мире активно ведутся работы по созданию новых технологий для разведки и добычи полезных ископаемых, которые требуют фундаментальных исследований.

В качестве примера Сергеев привел работы по освоению глубин мирового океана. По словам главы РАН, недалек тот день, когда добыча глубоководных ресурсов станет полностью уделом техники. "Нам нельзя это никаким образом упустить. И создание новых машин, которые могли бы заниматься глубоководной добычей полезных ископаемых, — это один из вопросов, которые мы должны решать совместно с Росгеологией", — сказал Сергеев.

"Без фундаментальных знаний, которые накоплены академическим сообществом, без поддержки со стороны Академии наук реализация наших больших программ невозможна. Мы с Академией наук работаем достаточно давно и очень продуктивно. И нынешнее соглашение расширяет границы этого взаимодействия", — сказал Панов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.