Rzeczpospolita: Россия будет серийно производить композитный «кукурузник»

Новый российский самолёт сельхозназначения Т-500 с успехом прошёл испытания и получил сертификат, сообщает Rzeczpospolita. Несмотря на то что в конструкции летательного аппарата широко использованы композитные материалы, его концепция на новом уровне олицетворяет старый добрый «кукурузник» — фанерный биплан По-2, получивший широкую известность во многих странах социалистического лагеря, включая Польшу, говорится в статье.

У России есть новый сельскохозяйственный самолёт, который заменит известный «кукурузник» времён колхозов и совхозов, пишет в издании Rzeczpospolita польская журналистка Ивана Трусевич. Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация выдало сертификат типа на самолёт Т-500, который стал первым в истории современной России сертифицированным летательным аппаратом, предназначенным для работ в сельском хозяйстве, подчёркивает в сообщении производитель машины — холдинг «РТ-Химкомпозит».

В течение года Т-500 с успехом совершил ряд пробных полётов и подтвердил свои характеристики. При производстве машины были использованы полимерные материалы, произведённые российской компанией «Технология».

До конца этого года должны быть выпущены ещё десять машин, а с будущего года начнут производить 120 машин ежегодно.

Т-500 — это машина нового поколения, предназначенная для работ с применением химических материалов при опрыскивании полей, лесов. Самолёт может производить метеоизмерения, ликвидировать пятна опасных нефтепроизводных субстанций, перечисляет журналист.

«В течение десятилетий в коммунистической России таким самолётом был По-2 (или У-2), называемый у нас и в России «кукурузником», потому что с учётом небольших размеров он мог во время войны спрятаться в полях кукурузы», — рассказывает Трусевич.