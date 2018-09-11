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Россия будет серийно производить композитный «кукурузник»
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Rzeczpospolita: Россия будет серийно производить композитный «кукурузник» 

RT на русском 10 часов назад
Фото: Wikipedia
Новый российский самолёт сельхозназначения Т-500 с успехом прошёл испытания и получил сертификат, сообщает Rzeczpospolita. Несмотря на то что в конструкции летательного аппарата широко использованы композитные материалы, его концепция на новом уровне олицетворяет старый добрый «кукурузник» — фанерный биплан По-2, получивший широкую известность во многих странах социалистического лагеря, включая Польшу, говорится в статье.
У России есть новый сельскохозяйственный самолёт, который заменит известный «кукурузник» времён колхозов и совхозов, пишет в издании Rzeczpospolita польская журналистка Ивана Трусевич. Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация выдало сертификат типа на самолёт Т-500, который стал первым в истории современной России сертифицированным летательным аппаратом, предназначенным для работ в сельском хозяйстве, подчёркивает в сообщении производитель машины — холдинг «РТ-Химкомпозит».
В течение года Т-500 с успехом совершил ряд пробных полётов и подтвердил свои характеристики. При производстве машины были использованы полимерные материалы, произведённые российской компанией «Технология».
До конца этого года должны быть выпущены ещё десять машин, а с будущего года начнут производить 120 машин ежегодно.
«Заинтересованность в лёгком и экономичном самолёте выразили ряд министерств и учреждений, в том числе Министерство сельского хозяйства, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также власти многих регионов», — отмечает Сергей Абрамов, директор кластера «Вооружение», входящего в оборонную корпорацию «Ростех».
Т-500 — это машина нового поколения, предназначенная для работ с применением химических материалов при опрыскивании полей, лесов. Самолёт может производить метеоизмерения, ликвидировать пятна опасных нефтепроизводных субстанций, перечисляет журналист.
«В течение десятилетий в коммунистической России таким самолётом был По-2 (или У-2), называемый у нас и в России «кукурузником», потому что с учётом небольших размеров он мог во время войны спрятаться в полях кукурузы», — рассказывает Трусевич.
Спроектированная в 1928 году машина претерпела ряд модификаций. Она даже приняла участие в качестве боевой машины в Корейской войне. «Кукурузники» опрыскивали поля во всех странах Восточного блока и даже попали на рублёвую монету, выпущенную Центральным банком России в 2011 году, резюмирует Ивана Трусевич в издании Rzeczpospolita.
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