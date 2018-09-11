Жизнь без пенсии: сколько налогов заплатят самозанятые

ФНС выступила с новой инициативой по самозанятым. Теперь предлагается установить налоговую ставку для них в 4%, куда войдет и взнос по ОМС. Отчисления в Пенсионный фонд для самозанятых будут необязательными.

Федеральная налоговая служба определилась с основными параметрами налогового режима для самозанятых — налоговая ставка составит 4%, в нее будет входить взнос по ОМС.

«Налоговая служба выступает за низкую ставку, ниже чем по УСН (упрощенная система налогообложения)», — сообщил сказал глава ведомства Михаил Мишустин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

При этом российские власти не планируют делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд, сказал Мишустин.

«Мы считаем, что, возможно, от самозанятых не требуется автоматического внесения взносов в Пенсионный фонд. Это должен быть выбор самого гражданина: если он хочет социальную пенсию на пять лет позже, он может вообще не платить в Пенсионный фонд. Многие сейчас так и делают», — сказал Мишустин.

Таким образом самозантые могут делать взносы в ПФР доровольно, чтобы купить нужное количество баллов для страховой пенсии. В этом случае они смогут также вступить в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая пока не запущена. Без взносов за самозанятыми сохраняется право на социальную пенсию.

Самозанятые — граждане, у которых нет работодателя, создающие продукт или предоставляющие услугу самостоятельно, с оборотом не более 2,4 миллиона рублей в год.

Новый налоговый режим планируют в следующем году ввести в Татарстане, Москве, Подмосковье и Калужской области. Предполагается, что на федеральном уровне он будем запущен во втором полугодии 2019 года.

Инициатива согласована с правительством, но пока не представлена в виде законопроекта, что планируется сделать в январе 2019 года, сказал Мишустин. Глава службы рассчитывает, что налоговый режим будет востребован, его главная цель — легализация самозанятых граждан.

Компании «Яндекс. Такси», YouDo и другие такого типа являются работодателями для большого числа самозанятых и в рамках нового режима должны стать налоговыми агентами, то есть отчислять 4% за своих работников. По словам Мишустина, этот вопрос обсуждался с крупными площадками, и было достигнуто согласие.

В поисках компромисса

Ранее министерство финансов предложило разрешить самозанятым в рамках специального налогового режима не регистрироваться в налоговых органах и не сдавать отчетность в ФНС. Платить налог самозанятые смогут в специальном онлайн-приложении.

Весной 2018 года министерство финансов определилось с понятией «самозанятые» — получающие доход от предпринимательской деятельности, но не имеющие наемных работников. Тогда рассматривался вариант с «налогом на профессиональны доход» — сбор 3%, если услуги оказываются физлицам, и 6% для тех, кто работает с юрлицами. Предлагалось также ограничить «упрощенный режим» для самозанятых 10 годами. Более ранняя инициатива распространить на самозанятых патенты не получила развития.

Минтруд в июле предложил вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства. Няни и репетиторы, как правило, не оформляют трудовые отношения, в результате работодатель не может исполнять свои обязанности, объяснили в министерстве. Деятельность многих самозанятых ведется без оформления трудовых отношений, а контроль за соблюдением трудового законодательства в их отношении не ведется, подчеркивали в ведомстве.

В целом, отношения с самозанятыми остаются неопределенными. Обсуждались многие инициативы, которые пока не оформлены в законопроекты. Какие изменения претерпит последняя инициатива по налогам, пока не понятно.

В 2017 году власти предложили самозанятым налоговую амнистию и затем продлили ее до конца этого года. Однако самозанятые не спешат вставать на учет в налоговую.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, на учете на 1 мая 2018 года состояли 1403 самозанятых. При этом в Росстате полагают, что количество самозанятых составляет 4,9% занятого населения или более 3,5 млн человек.