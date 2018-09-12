Роструд ищет таланты среди работников старшего возраста

Роструд организовал работу по поиску талантливых сотрудников среди работников старшего возраста, заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов в кулуарах ВЭФ-2018 в рамках сессии «Таланты 20.35: вызовы и решения».

«Сегодня мы обращаем особое внимание на преемственность поколений, наставничество, вовлеченность пожилого человека в творческий процесс, а самое главное, передача профессионального и жизненного опыта молодым. Уверен, что в регионах, даже самых отдаленных уголках России, найдется ни одна сотня талантливых и одаренных людей в разных сферах деятельности, которые востребованы и активно делятся своим опытом. В настоящее время мы ждем от служб занятости регионов примеры о лучших практиках по этой теме», — сказал он.

Вуколов отметил востребованность опыта пожилых сотрудников.

«Творческий потенциал старшего поколения — это богатство нашей страны. Опыт профессионалов, накопленный годами, может быть востребован, прежде всего, там, где человек работал всю жизнь. Нельзя исключать последовательности, например, в научно-исследовательском процессе, который представляет собой непрерывное накопление, пополнение, развитие и передачу знаний», — добавил он.