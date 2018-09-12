В Киеве арестовали акции «дочек» ВТБ и Сбербанка

Суд постановил арестовать акции украинских «дочек» ВТБ и Сбербанка

Проминвестбанка и Сбербанка. Апелляционный суд Киева постановил наложить арест на акции украинских «дочек» ВТБ

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на определение суда.

Отмечается, что решение принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний.

В мае глава Сбербанка Герман Греф заявил о намерении в четвёртый раз попробовать продать украинскую «дочку» банка.

В середине марта Нацбанк Украины продлил санкции в отношении российских банков.