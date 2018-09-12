Ещё
В Киеве арестовали акции «дочек» ВТБ и Сбербанка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.20
$
69.14
80.35
80.44
Прогноз
17.09 – 24.09
$
69.00
79.00
Индексы и котировки Brent
79.67
+0.06 Золото
1203.39
+0.08 РТС
1071.83
+0.49
Динамика валют
EUR / USD
12.09
1.1632
–0.0075
29.08
1.1707
11.09
06.09
02.09

Суд постановил арестовать акции украинских «дочек» ВТБ и Сбербанка 

RT на русском + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд Киева постановил наложить арест на акции украинских «дочек» ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на определение суда.
Отмечается, что решение принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний.
В мае глава Сбербанка Герман Греф заявил о намерении в четвёртый раз попробовать продать украинскую «дочку» банка.
В середине марта Нацбанк Украины продлил санкции в отношении российских банков.
RT на русском: последние новости
Белоусов рассказал, почему жуликам комфортно в России Володин открыл осеннюю сессию Госдумы Чистый отток капитала из России вырос в 2,8 раза с начала года
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена на нефть достигла критической отметки58
Украина нанесла «удар» по России за потерянный Крым
Костин расстроил россиян с долларами216
Власти призвали россиян избавиться от долларов499
Европа вслед за Россией откажется от доллара258
Видео
00:28
Пора сдаваться: Украину ждет дефолт
Экономика Статьи
00:58
Украина нанесла «удар» по России за потерянный Крым
Компании
00:54
Цена на нефть достигла критической отметки
Рынки
02:01
Костин расстроил россиян с долларами
Личный счет
01:00
ЦБ испугался за будущее рубля
Экономика
00:41
Европа вслед за Россией откажется от доллара
Экономика
03:58
Определена судьба повышенных пенсий депутатов
Экономика
00:27
Орешкин нашел виноватых в обвале рубля
Экономика
04:49
«Повышение пенсионного возраста безальтернативно»
Личный счет Экономика
00:36
500 тысяч в месяц. Минтруд обновил рейтинг вакансий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение