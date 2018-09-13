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В ОНФ оценили ежегодный ущерб от нарушений в лесной отрасли
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В ОНФ оценили ежегодный ущерб от нарушений в лесной отрасли 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Ежегодный ущерб России от нарушений в лесной отрасли составляет около 1 триллиона рублей, что значительно превышает официальный доход в 61 миллиард рублей в год, заявил модератор тематической площадки ОНФ "Экология", координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Владимир Гутенев.
"Ежегодный ущерб нашей страны, с учетом недополученной прибыли, от лесной отрасли составляет около 1 триллиона рублей, что значительно выше официального дохода — 61 миллиард рублей в год", — сказал Гутенев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в ходе презентации доклада "Российский лес".
Он уточнил, что госбюджет теряет эти деньги из-за лесных пожаров, "черных" лесорубов, необоснованных санитарных рубок, некачественно проведенного лесовосстановления и других факторов. При этом, отметил он, траты на восстановление 1 гектара леса в среднем обходится в 70 тысяч рублей. Ущерб от деятельности "черных" лесорубов, по данным ОНФ, ежегодно составляет 100 миллиардов рублей, столько же — из-за вредителей.
"Кроме того, по расчетам наших специалистов, ежегодный ущерб от лесных пожаров составляет ежегодно около 500 миллиардов рублей против 30 миллиардов рублей по официальным данным", — уточнил координатор центра ОНФ.
В числе других вредоносных факторов он также указал: отсутствие восстановления лесов арендаторами — 70 миллиардов рублей; необоснованные санитарные рубки — 40 миллиардов рублей; заниженная арендная плата — 10 миллиардов рублей; отсутствие системы обращения древесных отходов (недополученная прибыль) — 60 миллиардов рублей; неэффективное управление лесной отраслью, в частности, теневой экспорт древесины и нелегальное производство пиломатериалов — 100 миллиардов.
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