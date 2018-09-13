ЕС продлил продлил антироссийские санкции еще на полгода

В совете Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были наложены из-за «подрыва территориальной целостности Украины». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, речь идет о продлении индивидуальных ограничительных мер в отношении физлиц и российских организаций. Санкции продолжат действовать до 15 марта 2019 года.

"Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки", — говорится в заявлении.

Уточняется, что ограничительные меры затронули 44 организации и 155 физических лиц.

Ранее глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не видит никакого смысла в санкциях против России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.