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ЕС продлил продлил антироссийские санкции еще на полгода
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ЕС продлил продлил антироссийские санкции еще на полгода 

Газета.Ru + ещё 31 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В совете Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были наложены из-за «подрыва территориальной целостности Украины». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, речь идет о продлении индивидуальных ограничительных мер в отношении физлиц и российских организаций. Санкции продолжат действовать до 15 марта 2019 года.
"Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки", — говорится в заявлении.
Уточняется, что ограничительные меры затронули 44 организации и 155 физических лиц.
Ранее глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не видит никакого смысла в санкциях против России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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