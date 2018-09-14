Меркель: Украина должна остаться транзитером газа

Меркель заявила, что Украина должна остаться страной энергетического транзита

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Вильнюсе заявила, что транзит энергоресурсов и впредь должен осуществляться в том числе через Украину.

"Украина должна оставаться страной энергетического транзита", — сказала она. По словам канцлера, дальнейшее развитие сети газопроводов, в том числе реализация проекта "Северный поток — 2" и прокладка затем газопровода на Турцию, сохранит транзитную роль Украины. "Украина и впредь сможет быть государством такого транзита", — отметила Меркель.

По словам канцлера, ей известно об определенной озабоченности и сомнениях в странах Балтии по проекту газопровода "Северный поток — 2", но считает его важным.

"Потребности в газе будут расти, и "Северный поток — 2" может быть очень важным", — сказала Меркель.

В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте выразила удовлетворение тем, что Германия поддерживает идею сохранения транзитной роли Киева.

"Нас обрадовало, что Германия обеспокоена тем, чтобы Украина осталась государством газового транзита", — сказала она, изложив позицию Литвы.

Проект газопровода "Северный поток — 2", по утверждению Вильнюса, следует расценивать не с коммерческих, а с геополитических позиций как якобы стремление России диктовать Европе свои интересы в сфере энергетики и сделать Запад зависимым от поставок газа из РФ.