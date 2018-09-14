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Меркель: Украина должна остаться транзитером газа
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Меркель заявила, что Украина должна остаться страной энергетического транзита 

ТАСС + ещё 23 3 часа назад
Фото: EPA
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Вильнюсе заявила, что транзит энергоресурсов и впредь должен осуществляться в том числе через Украину.
"Украина должна оставаться страной энергетического транзита", — сказала она. По словам канцлера, дальнейшее развитие сети газопроводов, в том числе реализация проекта "Северный поток — 2" и прокладка затем газопровода на Турцию, сохранит транзитную роль Украины. "Украина и впредь сможет быть государством такого транзита", — отметила Меркель.
По словам канцлера, ей известно об определенной озабоченности и сомнениях в странах Балтии по проекту газопровода "Северный поток — 2", но считает его важным.
"Потребности в газе будут расти, и "Северный поток — 2" может быть очень важным", — сказала Меркель.
В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте выразила удовлетворение тем, что Германия поддерживает идею сохранения транзитной роли Киева.
"Нас обрадовало, что Германия обеспокоена тем, чтобы Украина осталась государством газового транзита", — сказала она, изложив позицию Литвы.
Проект газопровода "Северный поток — 2", по утверждению Вильнюса, следует расценивать не с коммерческих, а с геополитических позиций как якобы стремление России диктовать Европе свои интересы в сфере энергетики и сделать Запад зависимым от поставок газа из РФ.
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