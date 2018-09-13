Казахстан получил неожиданное предупреждение от России

Россельхознадзор может с 1 октября ограничить ввоз продукции животноводства из Казахстана

Россельхознадзор может с 1 октября 2018 года ввести ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана из-за непрозрачности ее поставок и производства. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано

"Россельхознадзор считает целесообразным проинформировать заинтересованных лиц о потенциально возможном введении ограничений на поставки животноводческой продукции из Казахстана в Россию с 1 октября 2018 года. Данная мера связана с тем, что казахстанское компетентное ведомство не обеспечивает полную прослеживаемость процессов производства и поставок животноводческой продукции в Россию", — сказала она.

Мелано отметила, что сейчас казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья и зачастую место производства готовой продукции. "В случае поставок такой продукции в Россию вероятны случаи как реэкспорта "санкционных" для России товаров, так и ложного транзита по территории России", — уверена она.

Представитель ведомства добавила, что казахстанская животноводческая продукция неустановленного происхождения может представлять риск для здоровья российских потребителей и эпизоотического благополучия страны. При этом, по словам Мелано, казахстанская сторона без объяснения причин не соблюдает сроки реализации плана-графика интеграции Единой автоматизированной системы управления АПК Республики Казахстан (ЕАСУ АПК) и российской системы ФГИС "Ветис".

"Россельхознадзором был проведен анализ ЕАСУ АПК в части обеспечения прослеживаемости поставок животноводческой продукции, который показал, что ветеринарные сертификаты, оформленные на готовую животноводческую продукцию, не содержат ссылок на сырье и материалы, которые были использованы при ее изготовлении. Таким образом, определить происхождение поставляемой из Казахстана животноводческой продукции становится невозможно", — сообщила она.

В связи с этим Россельхознадзор обратился в министерство сельского хозяйства Казахстана с требованием ускорить интеграцию информационных систем Казахстана и России, заключила Мелано.