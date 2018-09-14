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Названы сроки получения Украиной транша от ЕС
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Гройсман рассказал о возможных сроках получения Украиной транша макрофинансовой помощи от ЕС 

RT на русском + ещё 6 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда украинские власти ожидают получить первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза.
Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Facebook.
«Приветствую подписание меморандума между Украиной и ЕС относительно четвёртой программы макрофинансовой помощи… Уже к концу года мы ожидаем первого транша», — отметил он.
Ранее стало известно, что представители Украины и Европейского союза подписали программу выделения Киеву макрофинансовой помощи в размере €1 млрд
Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал информацию о программе макрофинансовой помощи Евросоюза.
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