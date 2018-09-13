На Украине вспомнили об обязательствах перед МВФ

На Украине заявили о невыполнении Киевом обязательств перед МВФ

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство страны не выполнило 15 обязательств перед Международным валютным фондом . Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, Киев не выполнил 15 условий МВФ для получения нового транша макрофинансовой помощи.

Он также охарактеризовал сотрудничество Украины с МВФ как "историю невыполненных обещаний".

Рева подчеркнул, что выполнение обязательств по ценам на газ "тянется с 2008 года".

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины рассчитывает получить $2 млрд от МВФ до конца осени.