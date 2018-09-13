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На Украине вспомнили об обязательствах перед МВФ
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На Украине заявили о невыполнении Киевом обязательств перед МВФ 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство страны не выполнило 15 обязательств перед Международным валютным фондом. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По его словам, Киев не выполнил 15 условий МВФ для получения нового транша макрофинансовой помощи.
Он также охарактеризовал сотрудничество Украины с МВФ как "историю невыполненных обещаний".
Рева подчеркнул, что выполнение обязательств по ценам на газ "тянется с 2008 года".
Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины рассчитывает получить $2 млрд от МВФ до конца осени.
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