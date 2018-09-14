Раскрыты детали решения суда по спору Киева с Москвой

Апелляционный суд отклонил три из четырех доводов Киева в споре с Россией

Апелляционный суд Англии не поддержал три из четырех доводов Украины в споре с Россией по долгу на 3 миллиарда долларов, решив детально изучить только довод, что кредит был взят Киевом якобы под воздействием российской стороны, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов "Состоялось решение Апелляционного суда Англии по иску Российской Федерации в отношении кредита, который был предоставлен украинской стороне в размере 3 миллиардов долларов США. Ранее этот иск рассматривался в Высоком суде Лондона", — сказал Силуанов. "Решение апелляционной инстанции заключается в следующем — из четырех доводов украинской стороны не поддержано три. По одному из них Апелляционный суд Англии принял решение о проведении более глубокого, детального изучения вопроса. Речь идет о предоставлении кредита Украине якобы под воздействием российской стороны", — пояснил глава Минфина