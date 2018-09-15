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РФ вошла в число стран с самым высоким уровнем развития
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Россия вошла в число стран с самым высоким уровнем развития 

Газета.Ru + ещё 27 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ООН внесла Россию в группу стран с самым высоким уровнем развития человеческого потенциала. Об этом говорится в докладе Программы развития ООН.
Организация использовала данные за 2017 год о 189 странах. Учитывались такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, средняя продолжительность школьного обучения и валовый национальный доход на душу населения.
Странами с самым высоким уровнем развития человеческого потенциала признаны первые 59 государств в списке. Тройку лидеров сформировали Норвегия, Швейцария и Австралия. Россия заняла 49-ю строчку, уступив одну позицию Оману и обойдя Черногорию.
С 60-й по 112-ю строчку идут страны с высоким уровнем развития, со 113-й по 151-ю — со средним уровнем развития, с 152-й — с низким уровнем.
Аутсайдерами рейтинга стали Южный Судан, ЦАР и Нигер.
Ранее ООН спрогнозировала сокращение населения России до 132 млн к 2050 году.
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