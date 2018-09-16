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Путин обсудил с Китаем гибридную войну с США
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Путин обсудил с Китаем гибридную войну с США 

Рамблер + ещё 3 12 часов назад
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приехал на IV Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке с самой многочисленной (около 1000 человек) и представительной делегацией.
Как отмечает МК, президент России Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин совещались за закрытыми дверями о дальнейшем развитии торговли и экономического сотрудничества. Однако основной темой, как считает издание, стало обсуждение начала открытой фазы гибридной войны против Китая. Ее в официальных документах в Китае предпочитают называть «новыми обстоятельствами».
В этой ситуации Россия и Китай оказались стратегическими партнерами. США же провозгласили Москву и Пекин своими стратегическими соперниками. А гибридная война против России началась еще раньше.
Пекин пытался с помощью компромиссов — предлагая выгодные США сделки и контракты на сотни миллиардов долларов — избежать этого. Однако в итоге президент США Дональд Трамп ввел санкции на $50 млрд, уже заявлен на ближайшее время новый пакет на $200 млрд, а также запретительные пошлины на весь китайский экспорт.
Как отмечает издание, в гибридной войне торгово-экономические меры только часть арсенала. Так, США пытаются повлиять на внутреннюю политику Китая, разжигая недовольство в приморских провинциях страны, где сосредоточено высокотехноогичное производство, ослабить позиции Компартии.
Кроме того, США намекают на возможность заморозки зарубежных счетов китайской «офшорной» элиты.
Этим все не исчерпывается, корабли и самолеты 7-го флота США периодически заходят в китайские территориальные воды вокруг островов Южно-Китайского моря.
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