Киев объяснил свою борьбу против «Северного потока-2»

Глава МИД Украины заявил, что «Северный поток — 2» лишит Киев транзита газа

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Россия откажется от использования украинской газотранспортной системы (ГТС) в случае реализации проекта "Северный поток — 2", передает украинское информагентство "ЛигаБизнесИнформ".

"Россия прибегнет к мерам, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию", — заявил Климкин.

Издание отмечает, что такими ожиданиями министр объяснил последовательную борьбу Киева против строительства газопровода "Северный поток — 2" и надежды на помощь в этом вопросе со стороны санкций США.

Проект "Северный поток — 2 " предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства газопровода и считают проект политическим.

Министр энергетики США Рик Перри в четверг после встречи с российским коллегой Александром Новаком заявил о планах Штатов ввести санкции против "Северного потока — 2", при этом не согласившись с точкой зрения, что таким образом Вашингтон пытается избавить американских поставщиков сжиженного природного газа от конкуренции в Европе. Позднее Перри увязал введение этих санкций с усилиями РФ по выполнению минских соглашений, а также с вопросом сохранения транзита российского газа через Украину.