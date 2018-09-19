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Китай намерен вложить в развитие цифровой экономики свыше $14 млрд за пять лет
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Китай намерен вложить в развитие цифровой экономики свыше $14 млрд за пять лет 

ТАСС + ещё 7 8 часов назад
Фото: Амител
ШАНХАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Китай в ближайшие пять лет планирует инвестировать порядка 100 млрд юаней (около $14,6 млрд) в развитие цифровой экономики. Соответствующее соглашение, как сообщает в среду агентство «Синьхуа», было подписано между Банком развития Китая и Госкомитетом по делам развития и реформ КНР на проходящей в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) международной конференции «Цифровая экономика и цифровой „Один пояс, один путь“.
Предполагается, что средства будут вложены в проекты, связанные с большими базами данных, интернетом вещей (IoT), облачными сервисами, умными городами и „цифровым Шелковым путем“. Как отмечает агентство, развитие цифровой экономики входит в перечень важнейших задач в плане построения в Китае экономики современного типа и продвижения высокотехнологичного развития.
На этом пути за последние годы Китай добился существенных успехов. Согласно данным Администрации киберпостранства Китая, объем цифровой экономики в стране в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 20,3% до 27,2 трлн юаней ($3,9 трлн), что составляет порядка 32,9% от ВВП КНР. Цифровая экономика, согласно некоторым оценкам, через два десятилетия по масштабам может превзойти промышленный сектор, и на нее будет приходиться не менее 25% от глобального ВВП.
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