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Китай пообещал ответить на новые пошлины США
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Китай пообещал ответить на решение США о новых пошлинах 

РИА Новости + ещё 2 18 сентября 2018
Фото: AP Photo / Andy Wong, File
Китай будет вынужден принять ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.
"Американская сторона, невзирая на международные протесты и несогласие внутри страны, объявила, что начиная с 24 сентября введет пошлину в размере 10% на импорт китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов, а также может принять дальнейшие тарифные меры. Мы выражаем свое глубокое сожаление в связи с этим решением и будем вынуждены принять синхронные контрмеры для защиты своих законных интересов и свободы международной торговли", — говорится в опубликованном заявлении.
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