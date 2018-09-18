Китай пообещал ответить на новые пошлины США

Китай пообещал ответить на решение США о новых пошлинах

Китай будет вынужден принять ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.