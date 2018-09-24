Германия нашла аргументы в защиту «Северного потока-2»

В Германии нашли аргументы в защиту «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения, заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности.

ФРГ не собирается уступать давлению США, которые призывают отказаться от строительства «Северного потока — 2» и закупать американский сжиженный газ.

Второй канал поставок газа нужен для надежного энергоснабжения, полагает глава федерального объединения немецкой промышленности Дитер Кемпф в интервью Suddeutsche Zeitung, которое приводит Deutsche Welle

Глава объединения также раскритиковал «вмешательство третьих стран в энергоснабжение Германии». По его мнению, низкая цена сжиженного газа из США «ничего не значит», потому что его еще надо доставить через Атлантику.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сказал, за кем останется решение о закупке газа в России. По его мнению, это должна решать именно немецкая экономика.