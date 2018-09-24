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Германия нашла аргументы в защиту «Северного потока-2»
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В Германии нашли аргументы в защиту «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
«Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения, заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности.
ФРГ не собирается уступать давлению США, которые призывают отказаться от строительства «Северного потока — 2» и закупать американский сжиженный газ.
Второй канал поставок газа нужен для надежного энергоснабжения, полагает глава федерального объединения немецкой промышленности Дитер Кемпф в интервью Suddeutsche Zeitung, которое приводит Deutsche Welle.
Глава объединения также раскритиковал «вмешательство третьих стран в энергоснабжение Германии». По его мнению, низкая цена сжиженного газа из США «ничего не значит», потому что его еще надо доставить через Атлантику.
Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сказал, за кем останется решение о закупке газа в России. По его мнению, это должна решать именно немецкая экономика.
Между тем немецкие СМИ сообщили, что Россия готова полностью финансировать строительство. Готовность обеспечить финансирование проекта Путин выразил во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 августа, отмечала Suddeutsche Zeitung. Однако, полагает издание, обещание Путина может столкнуться с противодействием: по правилам конкуренции ЕС, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.
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