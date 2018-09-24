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Новак допустил рост объемов добычи нефти
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Новак допустил рост объемов добычи нефти в России 

ТК «Звезда» + ещё 50 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Министр энергетики отметил, что сейчас цена на нефть сбалансирована, и у России есть возможности нарастить объемы ее получения.
Глава Министерства энергетики Александр Новак заявил о возможностях, имеющихся у России в деле добычи нефти. По его словам, возможно нарастить объемы ее получения до уровня октября 2016 года.
«Я думаю, что это несколько сотен тысяч баррелей», — прокомментировал Новак потенциальное увеличение объемов производства.
Министр энергетики также отметил, что цена на нефть на данный момент сбалансирована и даже учитывает геополитическую обстановку, в том числе ситуацию с Ираном, против которого с 4 ноября вводятся нефтяные санкции США. Слова политика передают «Известия».
Напомним, ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак спрогнозировал, что стоимость нефти на мировых рынках снизятся в преддверии зимнего периода.
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