Чехия признала «Северный поток — 2» выгодным

Проект газопровода «Северный поток — 2» будет выгоден для Чехии в случае его реализации, заявил пресс-секретарь министерства промышленности и торговли республики Милан Ржепка.

«Реализация проекта выгодна для Чехии», — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что после того, как «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию, транзит газа через республику вырастет примерно в два раза.

В то же время Ржепка подчеркнул, что Прага считает необходимым сохранить транзит газа в ЕС через Украину.

«Мы не безразличны к риску возможного полного прекращения международного транзита газа через территорию Украины, так как это означало бы снижение общего числа путей транспортировки газа в Евросоюз», — сказал он.