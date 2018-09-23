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Чехия оценила «Северный поток — 2»
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Чехия признала «Северный поток — 2» выгодным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Проект газопровода «Северный поток — 2» будет выгоден для Чехии в случае его реализации, заявил пресс-секретарь министерства промышленности и торговли республики Милан Ржепка.
«Реализация проекта выгодна для Чехии», — передает его слова ТАСС.
Он отметил, что после того, как «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию, транзит газа через республику вырастет примерно в два раза.
В то же время Ржепка подчеркнул, что Прага считает необходимым сохранить транзит газа в ЕС через Украину.
«Мы не безразличны к риску возможного полного прекращения международного транзита газа через территорию Украины, так как это означало бы снижение общего числа путей транспортировки газа в Евросоюз», — сказал он.
В прошлом году поддержку проекту «Северного потока — 2» оказал также президент Чехии Милош Земан.
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