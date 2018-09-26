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«США не позволят ЕС обходить санкции против Ирана»
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Болтон: США не позволят ЕС обходить американские санкции против Ирана 

РИА Новости + ещё 55 1 час назад
Фото: РИА Новости
США не позволят Евросоюзу или кому-то еще обходить американские санкции против Ирана, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы не собираемся позволять, чтобы наши санкции (против Ирана — ред.) обходила Европа или кто-то еще", — заявил Болтон на конференции по Ирану в Нью-Йорке.
Так советник Дональда Трампа прокомментировал инициативу ЕС по защите своих компаний от санкций США в случае ведения бизнеса с Ираном.
"Мы будем следить за развитием этой структуры, которая пока не создана и не имеет даты создания", — пообещал Болтон.
Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что Иран соблюдает соглашение. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.
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