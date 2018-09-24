Бизнес раскритиковал идею ввести туристический сбор

Концепция туристического сбора неэффективна, написала на прошлой неделе "Опора России" первому вице-премьеру Антону Силуанову , пишет "Коммерсант". Инициативу по введению сбора в конце 2017 года обнародовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко . Это произошло после решения о курортном сборе, право вводить который до 2022 года в рамках пилотного проекта получили Крым, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края. В этом году речь идет не более чем о 50 руб. в сутки на человека, в 2019 году — до 100 руб. Сбором средств занимаются отели. Предложенная петербургскими властями схема, которую планируется реализовывать с 1 января 2020 года, немного иная: туристический сбор должен составить до 2% от суммарной цены размещения. Определять ставку и получать средства должны региональные и муниципальные власти.

В "Опоре" считают сбор дополнительной преградой развитию внутреннего туризма. По словам вице-президента организации Алексея Кожевникова, в этом году в регионах, начавших собирать курортный сбор, уже возникли сложности.

"Заплатить его можно лишь на месте, в гостинице, и для многих туристов эта необходимость стала сюрпризом. Хотя речь шла лишь о нескольких сотнях рублей, люди реагировали негативно", — говорит он.

А. Кожевников указывает, что из-за курортного сбора отельеры Краснодарского края были вынуждены увеличить стоимость каждого номера на 10-20 руб. в сутки — "это компенсация затрат на наем дополнительного персонала и закупку оборудования для обеспечения перечисления курортного сбора".

По данным "Опоры России", в 2016 году в отелях края останавливалась лишь треть прибывших туристов. Туристический и курортный сборы, по мнению Алексея Кожевникова, еще сильнее снизят этот показатель в пользу теневых средств размещения.

Между тем идею туристического сбора уже поддержали другие регионы. По оценке губернатора Рязанской области Николая Любимова , это могло бы принести в местный бюджет более 20 млн руб. в год. Однако председатель экспертного совета по туризму при комитете по социальной политике Совета федерации Игорь Фомин уверен, что, несмотря на поддержку туристического сбора регионами, далеко не для всех из них он будет полезен — "очевидно, что поток в Санкт-Петербург не снизится, а в случае с другими субъектами мы можем получить негативный эффект".