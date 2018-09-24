Поставки российского газа в Армению приостановлены

Поставки российского газа в Армению приостановлены с 24 по 26 сентября 2018 года в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье», говорится в сообщении компании «Газпром Армения».

«В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» с 24 по 26 сентября временно прекращена подача природного газа в Армению», — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, газоснабжение потребителей Армении будет осуществляться за счет внутренних резервов.