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Поставки российского газа в Армению приостановлены
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Поставки российского газа в Армению приостановлены 

Rambler News Service + ещё 6 2 часа назад
Фото: ТАСС
Поставки российского газа в Армению приостановлены с 24 по 26 сентября 2018 года в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье», говорится в сообщении компании «Газпром Армения».
«В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» с 24 по 26 сентября временно прекращена подача природного газа в Армению», — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, газоснабжение потребителей Армении будет осуществляться за счет внутренних резервов.
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