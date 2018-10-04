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Китай остался без американской нефти
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Reuters: США остановили поставки сырой нефти в Китай 

ТАСС + ещё 44 4 часа назад
США полностью прекратили поставки сырой нефти в Китай на фоне торговых разногласий между двумя странами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы китайской судоходной компании China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня.
"Мы один из главных транспортеров нефти из США в Китай. До торговой войны у нас был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановился", — заявил Чуньлинь, выступая на ежегодном судоходном саммите в Гонконге.
Как указывает Reuters, ссылаясь на данные о передвижении судов, поставки американской нефти в КНР прекратились в сентябре. По данным агентства, в июле этого года в Китай из США были доставлены 10,5 млн баррелей нефти, в августе объем поставки составил 9,7 млн баррелей, в сентябре было перевезено 0,6 млн баррелей.
24 сентября вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в Соединенные Штаты товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Президент США Дональд Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на $267 млрд
Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, которую он 15 июня обвинил в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий, упрекнув в "несправедливой торговой практике". Это и стало предлогом к обложению пошлинами в 25% китайских товаров на сумму $50 млрд Повышенные тарифы начали действовать в два этапа (по $34 и $16 млрд), вступив в силу 6 июля и 23 августа соответственно.
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