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Названа стоимость российско-китайского мегапроекта
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Названа стоимость российско-китайского мегапроекта 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Новый российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR 929 обойдется в 40 миллиардов рублей, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, которого цитирует «Интерфакс».
По его словам, вклад сторон будет распределен равномерно — по 20 миллиардов. Финансирование будет разбито на три года, с нарастанием.
О планах России и Китая построить совместный дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет было объявлено в ноябре 2016 года. В сентябре 2017-го проекту присвоили название — CR 929. Буквы C и R символизируют Китай и Россию.
Предполагается, что самолет станет частью целого семейства, в которое также войдут младшая и старшая версии CR 929-500 и CR 929-700.
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