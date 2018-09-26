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Опубликован рейтинг мировой экономической свободы
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Россия оказалась в середине рейтинга экономической свободы 

BFM.RU + ещё 1 26 сентября 2018
Фото: globallookpress.com
Гонконг вновь признан территорией с самой свободной экономикой в мире, однако в перспективе он может ухудшить свои позиции в этом рейтинге под влиянием материкового Китая. Об этом говорится в ежегодном исследовании, представленном влиятельным канадским Институтом Фрейзера, передает ТАСС.
Второе место в рейтинге экономических свобод занял Сингапур, за которым идут Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, США. Китай занимает 108-е место. Россию авторы исследования поставили на 87-ю позицию.
Замыкают список рейтинга, в который всего вошли 162 государства, Аргентина, Ливия и Венесуэла.
Ссылаясь на недостаток статистических данных, авторы исследования не смогли оценить такие страны, как КНДР и Куба.
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