Опубликован рейтинг мировой экономической свободы

Россия оказалась в середине рейтинга экономической свободы

Гонконг вновь признан территорией с самой свободной экономикой в мире, однако в перспективе он может ухудшить свои позиции в этом рейтинге под влиянием материкового Китая. Об этом говорится в ежегодном исследовании, представленном влиятельным канадским Институтом Фрейзера, передает ТАСС

Второе место в рейтинге экономических свобод занял Сингапур, за которым идут Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, США. Китай занимает 108-е место. Россию авторы исследования поставили на 87-ю позицию.

Замыкают список рейтинга, в который всего вошли 162 государства, Аргентина, Ливия и Венесуэла.

Ссылаясь на недостаток статистических данных, авторы исследования не смогли оценить такие страны, как КНДР и Куба.