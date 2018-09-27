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Новые санкции США против России «зависнут» в Конгрессе
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Bloomberg: санкции США против госдолга России не примут до ноября 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
Проект новых антироссийских санкций едва ли пройдет одобрение в конгрессе США до завершения промежуточных выборов в ноябре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на помощника сенатора-республиканца и одного члена конгресса.
Речь идет о новых санкциях против России, которые в том числе предусматривают ограничения против российского госдолга и энергетических проектов.
Скорее всего, палата представителей США сделает перерыв в конце недели и не вернется к этому вопросу вплоть до 6 ноября, когда выборы в конгресс завершатся, сообщили источники агентства. До этого никаких голосований по вопросу санкций в конгрессе не запланировано, говорится в материале.
Тем не менее, сенатор Крис Ван Холлен, который является соавтором законопроекта о новых санкциях, заявил, что сенат может принять новые санкции в отношении России до проведения выборов 6 ноября.
"Очевидно, что в палате представителей другая ситуация", — прокомментировал он.
Предложения о введении новых антироссийских санкций появились после сообщений о продолжающихся усилиях Москвы повлиять на выборы в США и попытках хакерских атак на сенаторов США, отмечает Bloomberg.
Задержка принятия законопроекта с новыми санкциями против Москвы не скажется на отдельном пакете санкций, который администрация президента США Дональда Трампа должна ввести без одобрения конгресса, добавляет агентство. Санкции стали ответом на отравление с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, которому подверглись в марте 2018 года бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Новый пакет мер против России должен вступить в силу ближе к концу ноября.
Ранее Лондон возложил вину за инцидент в Солсбери на Россию, в Москве категорически отрицают эти обвинения.
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