Новые санкции США против России «зависнут» в Конгрессе

Bloomberg: санкции США против госдолга России не примут до ноября

Проект новых антироссийских санкций едва ли пройдет одобрение в конгрессе США до завершения промежуточных выборов в ноябре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на помощника сенатора-республиканца и одного члена конгресса.

Речь идет о новых санкциях против России, которые в том числе предусматривают ограничения против российского госдолга и энергетических проектов.

Скорее всего, палата представителей США сделает перерыв в конце недели и не вернется к этому вопросу вплоть до 6 ноября, когда выборы в конгресс завершатся, сообщили источники агентства. До этого никаких голосований по вопросу санкций в конгрессе не запланировано, говорится в материале.

Тем не менее, сенатор Крис Ван Холлен, который является соавтором законопроекта о новых санкциях, заявил, что сенат может принять новые санкции в отношении России до проведения выборов 6 ноября.

"Очевидно, что в палате представителей другая ситуация", — прокомментировал он.

Предложения о введении новых антироссийских санкций появились после сообщений о продолжающихся усилиях Москвы повлиять на выборы в США и попытках хакерских атак на сенаторов США, отмечает Bloomberg.

Ранее Лондон возложил вину за инцидент в Солсбери на Россию, в Москве категорически отрицают эти обвинения.