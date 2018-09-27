Украине предрекли коллапс всей системы ЖКХ

Экс-депутат Рады ожидает коллапса всей системы ЖКХ Украины

"Тема повышения цен на газ для населения — это просто какое-то переходящее знамя. Но эта цена после повышения станет неподъемной для населения. Социологические опросы показали, что люди по новым ценам за газ платить не будут. И не потому, что не хотят, а потому что не с чего", — сказал Олейник.

Он также подчеркнул, что эта ситуация чревата коллапсом системы жилищно-коммунального хозяйства всей Украины.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд выдвинул Украине новые условия для получения финансовой помощи.

Как стало известно, одним из таких условий является повышение цен на газ на 23%.