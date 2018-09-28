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Эрдоган рассказал о споре с Трампом о российском газе
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Эрдоган рассказал, как Турция и ФРГ отстаивали право закупать газ у России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отстаивал право закупать газ у России в споре с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите НАТО 11-12 июля в Брюсселе, добавив, что он не может допустить, чтобы турецкие граждане мерзли.
"На саммите НАТО в Брюсселе Трамп сказал участникам: "Вы все кормите Россию, Германия дает ей много денег". О Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой. Потом в разговор вступила канцлер Германии (Ангела) Меркель, которая сказала, что Германия получает (из России) 38% газа, и она также не может допустить, чтобы ее народ мерз", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета на пути в Германию, куда он отправился с государственным визитом. Его цитирует телеканал A Haber.
По его словам, США продолжают проводить одностороннюю санкционную политику, навязывая ее другим странам, в то время как нельзя установить справедливый мировой порядок с мышлением "прав тот, кто сильнее". Президент Турции отметил, что его страна не будет присоединяться к санкциям США, вводимыми в одностороннем порядке.
"Смех в зале (на сессии Генассамблеи ООН), когда Трамп говорил об экономической ситуации, открыто показывает мнения участников", — добавил Эрдоган.
Поставки энергоресурсов по всему миру, особенно в ЕС, один из важнейших пунктов в повестке американской администрации. В середине июля глава ЕК Жан-Клод Юнкер после консультаций с Трампом заявлял журналистам, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа, в основном из США, но если цены будут конкурентоспособными.
С помощью поставок СПГ США стремятся потеснить Россию — лидера поставок энергоресурсов на европейский рынок. Американская администрация заявляет, что преследует исключительно благие цели — диверсифицировать рынок ЕС и не дать РФ использовать поставки энергоресурсов, "как способ давления на европейских партнеров".
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