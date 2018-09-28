Эрдоган рассказал о споре с Трампом о российском газе

Эрдоган рассказал, как Турция и ФРГ отстаивали право закупать газ у России

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отстаивал право закупать газ у России в споре с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите НАТО 11-12 июля в Брюсселе, добавив, что он не может допустить, чтобы турецкие граждане мерзли.

"На саммите НАТО в Брюсселе Трамп сказал участникам: "Вы все кормите Россию, Германия дает ей много денег". О Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой. Потом в разговор вступила канцлер Германии (Ангела) Меркель, которая сказала, что Германия получает (из России) 38% газа, и она также не может допустить, чтобы ее народ мерз", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета на пути в Германию, куда он отправился с государственным визитом. Его цитирует телеканал A Haber.

По его словам, США продолжают проводить одностороннюю санкционную политику, навязывая ее другим странам, в то время как нельзя установить справедливый мировой порядок с мышлением "прав тот, кто сильнее". Президент Турции отметил, что его страна не будет присоединяться к санкциям США, вводимыми в одностороннем порядке.

"Смех в зале (на сессии Генассамблеи ООН), когда Трамп говорил об экономической ситуации, открыто показывает мнения участников", — добавил Эрдоган.

Поставки энергоресурсов по всему миру, особенно в ЕС , один из важнейших пунктов в повестке американской администрации. В середине июля глава ЕК Жан-Клод Юнкер после консультаций с Трампом заявлял журналистам, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа, в основном из США, но если цены будут конкурентоспособными.

С помощью поставок СПГ США стремятся потеснить Россию — лидера поставок энергоресурсов на европейский рынок. Американская администрация заявляет, что преследует исключительно благие цели — диверсифицировать рынок ЕС и не дать РФ использовать поставки энергоресурсов, "как способ давления на европейских партнеров".