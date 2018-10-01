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Аксенов сказал, когда снизятся цены в Крыму
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Аксенов сказал, когда снизятся цены в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 25 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Снижение цен на товары в Крыму произойдет только после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту, сказал глава региона Сергей Аксенов.
«Глобальное снижение цен произойдет после открытия железнодорожной части Крымского моста. Железная дорога — единственный самый дешевый вид транспорта, который обеспечивает быструю доставку грузов по сходной цене», — цитирует Аксенова РИА «Новости».
По его словам, региональные власти обладают рычагами воздействия на ценовую политику и будут проводить мониторинг цен.
Аксенов отметил, что открытие Крымского моста для движения грузовиков облегчит доставку грузов на полуостров, но пока не стоит ожидать падения цен, передает ТАСС.
«Надеемся, что будет легче и комфортнее работать тем, кто занимается поставкой сюда грузов», — сказал он.
При этом, считает Аксенов, количество поступающих грузов не изменится.
В ночь на понедельник Крымский мост открылся для движения грузовых автомобилей.
В июле сообщалось, что строители начали укладывать рельсы на железнодорожной части Крымского моста.
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