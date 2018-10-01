В Крыму запущены две новых электростанции

В Крыму запущены первые блоки «Таврической» и «Балаклавской» ТЭС

Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов на совещании в Севастополе объявил о запуске первых блоков Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму, передает РИА "Новости"

По его словам, запущенные блоки уже работают на полную мощность и выдают 500 мегаватт в сеть Крымского полуострова.

"Сегодня в ночь первая станция Таврическая была запущена первой, первый блок. Он сейчас работает в сети на полную мощность, и с восьми утра был закончен пуск блока на севастопольской ТЭС, Балаклавской в рамках диспетчерского наименования", — сказал Черезов.

Он также добавил, что 500 мегаватт мощности добавились к тому, что уже передается передается по энергомосту.