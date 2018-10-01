Ещё
В Крыму запущены две новых электростанции
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.56
$
65.69
76.13
76.18
Прогноз
08.10 – 15.10
$
65.50
76.07
Индексы и котировки Brent
83.66
+0.41 Золото
1188.01
+0.01 РТС
1190.59
+0.47
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.1586
–0.0098
17.09
1.1684
30.09
25.09
20.09

В Крыму запущены первые блоки «Таврической» и «Балаклавской» ТЭС 

Газета.Ru + ещё 34 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов на совещании в Севастополе объявил о запуске первых блоков Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму, передает РИА "Новости".
По его словам, запущенные блоки уже работают на полную мощность и выдают 500 мегаватт в сеть Крымского полуострова.
"Сегодня в ночь первая станция Таврическая была запущена первой, первый блок. Он сейчас работает в сети на полную мощность, и с восьми утра был закончен пуск блока на севастопольской ТЭС, Балаклавской в рамках диспетчерского наименования", — сказал Черезов.
Он также добавил, что 500 мегаватт мощности добавились к тому, что уже передается передается по энергомосту.
Ранее сообщалось, что в Минэнерго назвали предварительные сроки введения второй очереди ТЭС в Крыму.
Газета.Ru: последние новости
Голикова назвала сроки модернизации формулы расчета пенсий Депутат Госдумы посетовала на маленькую зарплату США, Канада и Мексика подтвердили заключение нового торгового соглашения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян попросили забыть о дешевой Турции1
Усманов назвал свою любимую валюту14
Раскрыт заработок российских богачей23
Когда доллар подешевеет до 60 рублей26
Новый вид МММ: сотни москвичей остались без денег182
Видео
01:36
Украину взрывают изнутри
Компании Статьи
05:17
Новый вид МММ: сотни москвичей остались без денег
Личный счет
20:22
Рубль одержал новую локальную победу
Рынки
08:13
Пиво вернут в ларьки ради Дерипаски
Компании
01:56
Порошенко отказался возвращать России $3 млрд
Экономика В мире
00:47
Сбербанк порадует россиян новым кредитом
Личный счет
00:45
Украину уличили в масштабном мошенничестве
Экономика Европа
02:55
ФРС США приняла неожиданное решение по ставке
Экономика
10:24
Рубль снова рванул вниз
Рынки
00:28
«Мы же замерзнем»: Эрдоган и Меркель не отдают газ из РФ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение