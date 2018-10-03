РФ готовит предложения по разведке ископаемых в Сирии

Россия готовит предложения по разведке полезных ископаемых в Сирии

АО "Зарубежгеология" готовит для Сирии предложения по развитию двустороннего взаимодействия в геолого-сейсмической разведке углеводородов, твердых полезных ископаемых, а также в гидрогеологии, оценке состояния водных ресурсов и изучении подземных водных объектов. Об этом в среду сообщил представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Нуритдин Инамов на совместном заседании координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

"АО "Зарубежгеология" выразило заинтересованность и готовит соответствующие предложения по развитию двустороннего взаимодействия в области геолого-сейсмической разведки углеводородного сырья, геологии твердых полезных ископаемых, гидрогеологии, оценки состояния водных ресурсов, изучения подземных водных объектов. В качестве возможного направления работы рассматривается участие российских компаний в геологоразведочных работах на шельфе страны, где возможно открытие газовых месторождений", — заявил Инамов.

Он отметил, что сирийским государством проводится работа по восстановлению промышленной инфраструктуры и большинство российских нефтегазовых компаний уже готовы оказать сирийским властям в этом всестороннее содействие. В частности, представляет интерес реализация совместных с сирийской стороной проектов освоения Левантийского нефтегазоносного бассейна.

"Развитие сотрудничества с Сирией в природоохранной и природоресурсной сферах будет способствовать скорейшему восстановлению экономики Сирии, созданию новых рабочих мест в соответствующих отраслях и возвращению сирийских граждан", — добавил Инамов.

Российско-сирийское сотрудничество в области охраны окружающей среды и рационального природопользования осуществляется в рамках межведомственного двустороннего Соглашения по охране окружающей среды от 11 мая 2010 года. По словам Инамова, необходимые проекты программ в рамках реализации этого соглашения разработаны.