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РФ готовит предложения по разведке ископаемых в Сирии
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Россия готовит предложения по разведке полезных ископаемых в Сирии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: SANA
АО "Зарубежгеология" готовит для Сирии предложения по развитию двустороннего взаимодействия в геолого-сейсмической разведке углеводородов, твердых полезных ископаемых, а также в гидрогеологии, оценке состояния водных ресурсов и изучении подземных водных объектов. Об этом в среду сообщил представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Нуритдин Инамов на совместном заседании координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.
"АО "Зарубежгеология" выразило заинтересованность и готовит соответствующие предложения по развитию двустороннего взаимодействия в области геолого-сейсмической разведки углеводородного сырья, геологии твердых полезных ископаемых, гидрогеологии, оценки состояния водных ресурсов, изучения подземных водных объектов. В качестве возможного направления работы рассматривается участие российских компаний в геологоразведочных работах на шельфе страны, где возможно открытие газовых месторождений", — заявил Инамов.
Он отметил, что сирийским государством проводится работа по восстановлению промышленной инфраструктуры и большинство российских нефтегазовых компаний уже готовы оказать сирийским властям в этом всестороннее содействие. В частности, представляет интерес реализация совместных с сирийской стороной проектов освоения Левантийского нефтегазоносного бассейна.
"Развитие сотрудничества с Сирией в природоохранной и природоресурсной сферах будет способствовать скорейшему восстановлению экономики Сирии, созданию новых рабочих мест в соответствующих отраслях и возвращению сирийских граждан", — добавил Инамов.
Российско-сирийское сотрудничество в области охраны окружающей среды и рационального природопользования осуществляется в рамках межведомственного двустороннего Соглашения по охране окружающей среды от 11 мая 2010 года. По словам Инамова, необходимые проекты программ в рамках реализации этого соглашения разработаны.
Совместное заседание координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики состоялось в среду в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством представителя Национального центра управления обороной РФ генерал-майора Евгения Ильина.
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