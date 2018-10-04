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РФ остается основным поставщиком угля на Украину
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Россия остается основным поставщиком угля на Украину 

BFM.RU + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТАСС
Только за прошлый год страна импортировала антрацита на 75 миллиардов гривен. Доля России в этих закупках составила 53 миллиарда. Еще на 12 миллиардов Киев закупил антрацита у других стран. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
В этом году завозят антрацита еще больше. Прогнозируется холодная зима, и планируют ввезти больше и по более высоким ценам. Если еще удастся это сделать, потому что ни железная дорога, ни порты этого не позволят. Россия в таком случае начнет блокаду, как это было в 2016 году, — цитирует Волынца издание. По его словам, по сравнению с прошлым годом запасы угля на украинских ТЭС снизились на 600 тысяч тонн.
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