РФ остается основным поставщиком угля на Украину

Россия остается основным поставщиком угля на Украину

Только за прошлый год страна импортировала антрацита на 75 миллиардов гривен. Доля России в этих закупках составила 53 миллиарда. Еще на 12 миллиардов Киев закупил антрацита у других стран. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

В этом году завозят антрацита еще больше. Прогнозируется холодная зима, и планируют ввезти больше и по более высоким ценам. Если еще удастся это сделать, потому что ни железная дорога, ни порты этого не позволят. Россия в таком случае начнет блокаду, как это было в 2016 году, — цитирует Волынца издание. По его словам, по сравнению с прошлым годом запасы угля на украинских ТЭС снизились на 600 тысяч тонн.