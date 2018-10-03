Лавров вынес вердикт «ненадежной» Украине

Об этом сообщает ТАСС.

Лавров также отметил, что газотранспортная система Украины находится в «тревожном состоянии».

В то же самое время, сказал Лавров, «Газпром» и его европейские партнеры закончили строительство первой ветки «Северного потока» и приступили к реализации проекта «Северный поток — 2».