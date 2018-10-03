Лавров вынес вердикт «ненадежной» Украине 

Украина доказала свою ненадежность в качестве транзитера газа, заявил глава МИД Сергей Лавров во время встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
Об этом сообщает ТАСС.
Лавров также отметил, что газотранспортная система Украины находится в «тревожном состоянии».
В то же самое время, сказал Лавров, «Газпром» и его европейские партнеры закончили строительство первой ветки «Северного потока» и приступили к реализации проекта «Северный поток — 2».
«На этот счет все необходимые разрешения получены», — добавил глава российского МИД.