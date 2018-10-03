Ещё
Лавров вынес вердикт «ненадежной» Украине
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.11
$
66.45
76.01
76.20
Прогноз
01.10 – 08.10
$
66.80
78.89
Индексы и котировки Brent
86.15
–0.25 Золото
1200.39
+0.02 РТС
1181.66
–0.48
Динамика валют
EUR / USD
04.10
1.1497
–0.0279
20.09
1.1777
03.10
28.09
24.09

Лавров вынес вердикт «ненадежной» Украине 

Рамблер + ещё 8 15 часов назад
Украина доказала свою ненадежность в качестве транзитера газа, заявил глава МИД Сергей Лавров во время встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
Об этом сообщает ТАСС.
Лавров также отметил, что газотранспортная система Украины находится в «тревожном состоянии».
В то же самое время, сказал Лавров, «Газпром» и его европейские партнеры закончили строительство первой ветки «Северного потока» и приступили к реализации проекта «Северный поток — 2».
«На этот счет все необходимые разрешения получены», — добавил глава российского МИД.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мировые рынки охватила паника223
Россиян предупредили о росте цен на все120
«Петелинку» признали опасной43
Россияне скатятся в бедность в 2019 году802
Назван предел падения доллара79
Видео
00:41
США стоят на пороге краха
Экономика Статьи
20:06
Россиян предупредили о росте цен на все
Личный счет Экономика
01:39
Россияне скатятся в бедность в 2019 году
Личный счет Статьи
05:44
Путин назвал «колоссальную» ошибку США
Экономика
00:40
Мировые рынки охватила паника
Рынки
02:59
Как жить без доллара: правительство раскрыло детали
Экономика Статьи
03:42
«Газпром» замахнулся на рекорд
Компании Рынки
03:12
Деньги россиян ушли «в матрасы»
Личный счет Рынки
01:15
Украина заявила об угрозе «Турецкого потока»
Экономика
02:59
Кремль рассказал об отказе России от доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение