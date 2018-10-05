Лукашенко выпросил у Путина денег

Белоруссия договорилась с Россией о предоставлении государственного кредита в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Румас , которого цитирует ТАСС

«Все будет хорошо. У нас есть понимание с правительством Российской Федерации о предоставлении кредита в 2019 году. Сейчас обсуждается сумма этого кредита», — отметил Румас.

По его словам, Минску нужны деньги для рефинансирования внешнего долга, но Москва пока согласна предоставить новый займ только для выплат по двусторонним обязательствам.

«Белорусская сторона предлагает несколько расширить и попросить Российскую Федерацию рефинансировать платежи, приходящиеся в пользу ЕФСР [Евразийского фонда стабилизации и развития]», — сказал премьер.

22 сентября стало известно, что белорусские власти обратились к России с просьбой о предоставлении кредита. Президент Александр Лукашенко тогда говорил, что Москва «не отвергла идею» о выделении такого кредита на миллиард долларов.

Также Румас отметил, что две страны почти договорились о компенсации, которую Россия предоставит Белоруссии за проведение налогового маневра в нефтяной отрасли. По действующим договоренностям, Белоруссия беспошлинно закупает 24 миллиона тонн российской нефти. Это топливо обходится дешевле, чем остальным внешним покупателям, поскольку в его цену не включена экспортная пошлина, уплачиваемая продавцом. Еще шесть миллионов Минск «перетамаживает» — отправляет на экспорт, зачисляя экспортную пошлину в свой бюджет.

Принятый летом в России закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли предполагает постепенную отмену к 2024 году экспортной пошлины с одновременным повышением на ту же величину налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таким образом Белоруссия лишится льготных цен на российскую нефть и возможности оставлять часть пошлины у себя. Именно для этого, по словам Румаса, белорусскому бюджету нужна компенсация, о размере и форме которой стороны собираются договориться к концу 2018 года.