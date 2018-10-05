Украина нашла способ покрыть потребность в газе

Украина планирует покрыть потребность в газе за счет внутренних ресурсов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман , принимающий участие во встрече глав правительств государств-членов ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия), рассказал, как страна намерена добиться энергетической независимости.

"Мы являемся достаточно энергонезависимым, с точки зрения наших запасов, государством, по разным оценкам, мы находимся на втором или третьем месте в Европе по запасам газа. Наша стратегия направлена на увеличение добычи украинского газа и удовлетворение собственных потребностей", — заявил Гройсман на совместной пресс-конференции лидеров правительств ГУАМ.

По его словам, в стране был создан госфонд энергоэффективности, который начнет работать в 2019 году, и будет способствовать рациональному использованию ресурсов.

"Мы достаточно устойчивы в вопросах выработки электроэнергии, атомной энергии, гидроэнергии. Наша задача — быть самодостаточными при использовании уникальной украинской газотранспортной системы, которая имеет возможности надежного транзита газа в ЕС и его хранения", — добавил Гройсман.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Добыча газа на Украине в 2017 году увеличилась на 2%, до 20,5 миллиарда кубометров, сообщал ранее "Нафтогаз" . В частности, "Укргаздобыча", предприятие группы "Нафтогаз", добыло 15,3 миллиарда кубов газа (74,3% от общей добычи в Украине). Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.