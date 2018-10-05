Ещё
Украина нашла способ покрыть потребность в газе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.61
$
66.85
76.71
76.90
Прогноз
08.10 – 15.10
$
67.88
75.00
Индексы и котировки Brent
84.49
+0.00 Золото
1203.29
–0.06 РТС
1159.89
–0.53
Динамика валют
EUR / USD
05.10
1.1524
–0.0225
21.09
1.1749
04.10
30.09
25.09

Украина планирует покрыть потребность в газе за счет внутренних ресурсов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, принимающий участие во встрече глав правительств государств-членов ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия), рассказал, как страна намерена добиться энергетической независимости.
"Мы являемся достаточно энергонезависимым, с точки зрения наших запасов, государством, по разным оценкам, мы находимся на втором или третьем месте в Европе по запасам газа. Наша стратегия направлена на увеличение добычи украинского газа и удовлетворение собственных потребностей", — заявил Гройсман на совместной пресс-конференции лидеров правительств ГУАМ.
По его словам, в стране был создан госфонд энергоэффективности, который начнет работать в 2019 году, и будет способствовать рациональному использованию ресурсов.
"Мы достаточно устойчивы в вопросах выработки электроэнергии, атомной энергии, гидроэнергии. Наша задача — быть самодостаточными при использовании уникальной украинской газотранспортной системы, которая имеет возможности надежного транзита газа в ЕС и его хранения", — добавил Гройсман.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Добыча газа на Украине в 2017 году увеличилась на 2%, до 20,5 миллиарда кубометров, сообщал ранее "Нафтогаз". В частности, "Укргаздобыча", предприятие группы "Нафтогаз", добыло 15,3 миллиарда кубов газа (74,3% от общей добычи в Украине). Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.
Для сравнения, добыча газа в РФ в 2017 году выросла на 50 миллиардов кубометров, до 690 миллиардов кубометров, из них "Газпром" добыл 471 миллиард кубометров (рост на 12,4%).
Последние новости
В Госдуме ответили на требование Украины вернуть вагоны Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США "Пока мы делали С-400, американцы посуетились, кое-что подворовали"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о рекордном росте зарплат в России485
Как россияне расплатятся за отказ от доллара166
Минфин анонсировал новую «антидолларовую» меру53
Россия оплатит долги СССР11
Россиянам готовят новый налоговый вычет96
Видео
00:41
США стоят на пороге краха
Экономика Статьи
04:33
Как россияне расплатятся за отказ от доллара
Экономика Статьи
21:35
Путин заявил о рекордном росте зарплат в России
Личный счет Политика
04:33
Минфин анонсировал новую «антидолларовую» меру
Рынки Экономика
00:59
Сколько денег вам будет нужно на пенсии
Личный счет
20:06
Россиян предупредили о росте цен на все
Личный счет Экология
04:33
Конец тирании: когда рухнет доллар
Экономика Статьи
00:41
Китай решил обрушить доллар
Рынки
01:39
Россияне скатятся в бедность в 2019 году
Личный счет Статьи
05:44
Путин назвал «колоссальную» ошибку США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение