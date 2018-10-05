Силуанов: по долгам надо платить

Силуанов рассказал о перспективе возвращения Украиной долга

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о перспективах возвращения Украиной долга.

«По долгам надо платить. Поэтому мы уверены, что Английский верховный суд, в котором сегодня находится апелляция, по итогам рассмотрения… примет взвешенное решение», — сказал Силуанов.

По его словам, дополнительное обращение в суд потребовалось в связи с тем, что возникли вопросы касательно позиции Украины, которая утверждает, что долг был взят под давлением.

«То есть мы буквально всучили эти деньги. Украина не хотела их брать, а мы всучили, заставили эти деньги взять. Глупость полнейшая. У нас есть целый ряд писем, обращений украинской стороны с просьбой предоставить эти ресурсы», — рассказал министр.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд, поскольку бывший глава государства Виктор Янукович «вывез» эти деньги из страны.