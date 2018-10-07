Украина в западне. Запад больше не поможет

Жизнь взаймы

Украинской экономике регулярно предсказывают скорый крах. Подобные пессимистичные прогнозы возникают не на пустом месте, что признают и в Киеве. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что украинцы стали заложниками Международного валютного фонда (МВФ), поскольку не могут отказаться от взятых на себя обязательств. Фонд все больше ужесточает требования, а Киев, хоть и пытается уходить от ответственности, вынужден продолжать сотрудничество — влезать в новые долги, чтобы отдавать старые. Как Украина оказалась в ловушке, из которой нет выхода, — в материале «Ленты.ру»

Кредитная история

В феврале 2015 года Украина и МВФ согласовали четырехлетнюю программу кредитования на 40 миллиардов долларов при условии проведения экономических реформ в стране. Предполагалось, что эта программа будет финансироваться из средств МВФ, стран ЕС и частных инвесторов. Фонд, в свою очередь, предоставил Киеву кредитную линию в размере 17,5 миллиарда долларов.

Программа предполагала первый транш в размере 5 миллиардов долларов, выделение в 2015 году еще трех траншей по 1,65 миллиарда долларов и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до 0,61 миллиарда долларов. В начале августа 2015 года Украина по этой программе смогла получить (с небольшой задержкой) второй транш на 1,7 миллиарда, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После смены кабинета министров в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, но фонд решил выделить третий транш в размере 1 миллиарда долларов только в середине сентября, а четвертый — в начале апреля 2017 года. С тех пор новых финансовых поступлений не было, хотя страна ждала в прошлом году еще один транш на сумму 1,9 миллиарда долларов. Украине пришлось понести ответственность за невыполнение требований МВФ, включающих повышение цен на газ для населения, формирование антикоррупционного суда, сокращение расходов бюджета и более активную приватизацию госсобственности. В результате в государственной казне образовалась внушительных размеров дыра, и Гройсман был вынужден констатировать, что Украина окажется «на грани дефолта», если не удастся получить транш в первой половине 2018 года.

Осложняется все тем, что от МВФ зависит и поступление займов от других международных кредиторов Украины — Всемирного банка , ЕС и так далее. Когда в начале осени прошлого года Минфину удалось разместить украинские облигации на сумму три миллиарда долларов, многие говорили, что это может стать альтернативным вариантом привлечения займов на мировых финансовых рынках. Однако чем дольше Киеву не удается возобновить финансирование от МВФ, тем дороже становятся заимствования у других кредиторов. В апреле 2018 года стало известно, что Украина собирается привлечь около четырех миллиардов долларов в 2018-2019 годах с помощью евробондов. Правда, в украинском Минфине уже подсчитали, что страна вряд ли сможет выпустить бонды без получения очередного транша от МВФ.

Долговая яма

Регулярные валютные вливания помогли Украине избежать коллапса в 2014 и 2015 годах, но долги приходится отдавать. В целом это нормальная для всего мира практика — занимать деньги, чтобы пережить сложные времена. Проблема в другом: сложные времена вроде бы закончились, но новых источников дохода у украинского бюджета так и нет. ВВП страны растет очень медленно — с 2016 года на уровне 2-3 процентов, чего явно недостаточно, чтобы рассчитаться с кредиторами самостоятельно. В итоге приходится залезать в новые долги, чтобы просто иметь возможность отдавать старые. Например, из 1,3 миллиарда долларов, полученных Украиной от МВФ в 2017 году, 1,27 миллиарда долларов вернулись обратно. По словам Владимира Гройсмана, бюджет страны на 2019 год будет составлять 1 триллион 200 миллиардов гривен, а отдать МВФ придется 427 миллиардов гривен, то есть треть.

«Нам надо рассчитываться за долги, созданные с 2005-го по 2013 год. Государственный долг за это время вырос на 1,3 триллиона гривен. Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», — заявил украинский премьер. Впрочем, глупо отрицать, что займы брали и после 2013 года, в том числе и при Гройсмане. Так, государственный внешний долг Украины, включая гарантированный государством, с 2014 по 2017 год увеличился на 11,8 миллиарда долларов, в том числе только в 2017 году — на 3,4 миллиарда долларов. На сегодняшний день совокупный госдолг, по данным украинского Минфина, составляет 74,85 миллиарда долларов.

Спасение утопающих

Однако стопроцентной уверенности в своевременной поддержке МВФ нет, что еще больше раскачивает и без того шаткое положение украинской экономики. Недополучение почти двух миллиардов долларов в 2017 году повлияло на баланс валютного рынка, в результате чего курс гривны быстро скатился вниз. В январе Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 14,5 до 16 процентов, а в марте — до 17 процентов в связи с высокой инфляцией, темпы роста которой значительно превысили прогноз регулятора. В то же время Минфин выбросил на рынок значительный объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), доходность которых напрямую зависит от учетной политики НБУ: чем выше ставка, тем выше доходность по этим бумагам. Таким образом, доходность ОВГЗ в гривне по состоянию на март превысила 17 процентов годовых.

В результате эти бумаги стали одними из наиболее прибыльных в мире средств вложения денег, и на них образовался спрос как среди украинцев, так и среди иностранных инвесторов. Если обычно на руках у иностранцев находится ОВГЗ примерно на 5 миллиардов гривен, то к концу марта 2018 года они скупили их почти на 15 миллиардов. Чтобы получить заветные бумаги, иностранцы выбросили на украинский валютный рынок значительные объемы валюты. Это позволило погасить дефицит и быстро сбить курс доллара.

Но, во-первых, повышение учетной ставки в итоге отрицательно отразилось на темпах роста экономики, а во-вторых, пришло время платить по распроданным ОВГЗ. Так, в период с 6 по 20 июля Минфин Украины выплатил покупателям облигаций свыше 6 миллиардов гривен. Поскольку иностранным инвесторам гривны ни к чему, то вся эта денежная масса оказалась выброшена на валютный рынок, в результате чего произошел резкий скачок курса гривны.

На газах

Впрочем, по оценке рейтингового агентства Fitch , украинская экономика демонстрирует позитивную динамику. «Повышение гибкости валютного курса и денежно-кредитной политики, ориентированной на стабильность цен, а также разумное банковское регулирование способствовали повышению макроэкономической стабильности», — говорится в заключении агентства. Аналитики также пришли к выводу, что Украина испытала меньшую волатильность, чем ряд других развивающихся рынков в 2018 году, несмотря на высокие требования к внешнему финансированию. Вместе с тем задержки в выполнении программы сотрудничества Украины с МВФ остаются «источником неопределенности» для Киева, говорится в оценке Fitch.

В июне президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда, что было одним из условий фонда, но главной проблемой все еще остается повышение цен на газ, которое, по разным оценкам, в связи с ростом цен на международных рынках может составить от 30 до 60 процентов. Премьер Гройсман считает такое резкое повышение неоправданным. В то же время глава украинского правительства старается не терять оптимизма: «Я вижу в МВФ понимание ситуации. Они оценивают реальные доходы людей. Я уверен, что мы сможем с минимальными потерями выйти из этой ситуации».

Аргументы Киева против повышения цен заключаются в том, что значительная часть газа, которую потребляет население Украины, поступает за счет собственной добычи, а не за счет импорта, а собственная добыча является более дешевой. Кроме того, в правительстве опасаются, что рост тарифов приведет к росту суммы, необходимой для выплаты субсидий. МВФ в ответ настаивает, что субсидирование цен на газ для населения создает скрытый дефицит бюджета.

Бунт или не бунт

Однако формат мирных переговоров поддерживают не все, есть и сторонники более радикальных мер. Так, депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Александр Кирш предлагает выдвинуть МВФ собственные жесткие условия вместо выполнения их требований: «В позиции МВФ много блефа. Когда МВФ говорит "там дам, там не дам", врет — даст все равно… Я считаю, что Гройсман должен торговаться». По его словам, МВФ сам заинтересован давать кредиты Украине, поскольку это не столько экономическая организация, сколько политическая, и ей все равно придется осваивать бюджет.

Кирш пояснил, что власти Украины больше не могут повышать тарифы на газ. «Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», — заключил депутат.

Его коллега от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович , в свою очередь, уверен, что нужно не шантажировать фонд, а в самом деле объявить дефолт, поскольку это единственный способ спасти страну. Он оценил суммарные долговые обязательства Украины в 117 миллиарда долларов. «Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги», — подчеркнул депутат.

Но официальный Киев продолжает гнуть старую линию и уже ведет переговоры с МВФ о новой, более короткой программе сотрудничества — stand-by. И хотя во время пребывания миссии МВФ на Украине с 6 по 19 сентября договориться не удалось, обсуждение продолжается. Чтобы получить новый кредит на 5-6 миллиардов долларов, Киев должен повысить цены на газ на 23 процента, принять сбалансированный бюджет, провести антикоррупционную реформу и реорганизовать государственную фискальную службу.

Если раньше Украина ухитрялась кормить МВФ завтраками и получать деньги, теперь такой номер вряд ли пройдет. Выполнение требований по газовым тарифам, помимо прочего, неизбежно приведет к ускорению инфляции, а значит, Нацбанку придется ужесточать свою политику, повышать и без того высокую учетную ставку — что, в свою очередь, будет тормозить экономический рост страны, который ей необходим сейчас как никогда.