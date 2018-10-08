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В Германии оценили важность «Северного потока — 2»
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В Германии оценили важность газопровода «Северный поток — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что проект «Северный поток — 2» может стать основополагающим фактором для отношений двух стран.
По словам Платцека, в последние годы отношения между Москвой и Берлином ухудшились и стали прохладнее.
«Сейчас мы должны смотреть, где мы можем найти совпадающие интересы, чтобы по меньшей мере вновь добиться большей предсказуемости… Я больше не говорю о партнерстве, дружбе или подобных вещах. Мне очень жаль, но эти времена прошли», — сказал Платцек в интервью Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».
«Северный поток — 2 может действительно стать ключевым проектом для наших отношений», — добавил Платцек.
Ранее 8 октября кабмин Германии объяснил необходимость «Северного потока — 2» возрастающей потребностью страны в газе.
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер 7 октября сообщил, что этот проект профинансирован на 70%.
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