Турция решилась на отчаянный поступок

Турция перестанет брать кредиты у МВФ

«Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать», — заявил Эрдоган на выступлении в городе Кызылджахамам перед активистами Партии справедливости и развития.

Ранее News.ru писал о том, что Эрдоган назвал условия для вывода турецких войск из Сирии. По его словам, это произойдет, когда в стране пройдут свободные выборы, а также будет ликвидирована угроза терроризма.