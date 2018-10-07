Турция решилась на отчаянный поступок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что страна больше не намерена брать кредиты у Международного валютного фонда (МВФ). Заявление было сделано на фоне обострения отношений с США.
«Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать», — заявил Эрдоган на выступлении в городе Кызылджахамам перед активистами Партии справедливости и развития.
Ранее News.ru писал о том, что Эрдоган назвал условия для вывода турецких войск из Сирии. По его словам, это произойдет, когда в стране пройдут свободные выборы, а также будет ликвидирована угроза терроризма.