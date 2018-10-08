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Белоруссия требует компенсации от РФ
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Белоруссия захотела до конца года добиться от России компенсации 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 9 часов назад
Начинается активная фаза переговоров по определению механизма компенсаций в связи с налоговым маневром в России, заявил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
По его словам, до конца 2018 года основной задачей «будет решение этого вопроса», передает ТАСС со ссылкой на ОНТ.
Рыбаков отметил, что российская сторона «практически отказывается от таможенных пошлин», поэтому можно говорить о переходе «к мировым ценам на нефть».
Он заявил, что «своим субъектам хозяйствования это будет компенсировано механизмом демпфирующих акцизов», так что в России «переработчики ничего не потеряют», а вот в бюджете Белоруссии «таких инструментов нет».
Переговоры с Москвой нужны для «выравнивания конкурентной среды», чтобы и в России, и в Белоруссии «переработка работала в аналогичных условиях», сказал Рыбаков.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минск придумал новый способ жульничества с российской нефтью.
В августе были приняты законы о завершении налогового маневра в 2019–2024 годах, которые также включают меры по компенсации потерь НПЗ в виде отрицательных акцизов, льгот для заводов, удаленных от экспортных рынков.
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