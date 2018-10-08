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Яровая резко заступилась за свой законопроект
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Яровая назвала вбросом лоббистов публикации о дефиците продуктов из-за ее законопроекта 

ТАСС + ещё 32 3 часа назад
Фото: ТАСС
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала вбросом со стороны лоббистов торговых сетей публикации в СМИ о дефиците продуктов в выходные дни, которым якобы может обернуться принятие ее законопроекта о запрете на возврат нереализованных товаров поставщикам.
"Запугивание дефицитом продуктов — не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян", — приводит слова парламентария в понедельник ее пресс-служба. Депутат предложила провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети "встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними".
По мнению депутата, "только честные отношения с производителем и покупателем — основа развития, продовольственной безопасности и честной конкуренции". "Поэтому мы за честный диалог и открытое обсуждение. Предлагаю провести его в формате парламентских слушаний с участием всех заинтересованных сторон в интересах граждан России", — подчеркнула Яровая, которая возглавляет федеральную мониторинговую группу "Честная цена" партии "Единая Россия".

Сигнал SOS из регионов

"Суть "издевательства" торговых сетей над отечественными производителями через возвраты нереализованной продукции очевидна", — считает политик. Между сторонами заключается договор купли-продажи, по которому производитель законно рассчитывает поставить товар и получить за это оплату, напомнила она. "Он произвел, понес все затраты на выращивание в разных погодных условиях, переработку, рецептуру, качество, упаковку, а также заработную плату работникам, налоги, кредиты, — пояснила вице-спикер. — Как и человек — покупатель, который приходит в продовольственный магазин, платит сразу деньги на кассе".
"Если купил лишнее и не съел, в магазин вернуть не имеет права", — констатировала Яровая, назвав это честным распределением рисков. "Но торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все непроданное", — уверена зампред Госдумы.
По ее словам, тема "удушения" отечественных производителей через возвраты им торговыми сетями нереализованной продукции "пришла в федеральную повестку как сигнал SOS из регионов и от отечественных союзов производителей". "И внесенную [Яровой] инициативу поддержали 75 регионов России, 9 отраслевых союзов производителей, проведено свыше 600 круглых столов с участниками продовольственного рынка в регионах", — сообщила она.
"Поэтому обман про дефицит — это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей", — не сомневается политик. Она обратила внимание, что иностранным поставщикам торговые сети не имеют права ничего вернуть и не возвращали никогда. "Получается, торговые сети ущемляют интересы исключительно отечественных производителей, а значит, и российских граждан", — заключила Яровая.

Мнение АКОРТ

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о возможности возникновения в выходные дни дефицита продуктов в магазинах из-за запрета для торговых сетей на возврат товаров поставщикам, предложенный вице-спикером Яровой и группой депутатов. В АКОРТ это объяснили тем, что ритейлерам придется сокращать объемы заказанной продукции, и к воскресенью некоторые полки опустеют. Также издание привело позицию поставщиков продукции, которые сочли такой сценарий маловероятным, и Минпромторга, считающего, что излишнее регулирование торговой отрасли может негативно сказаться на всех участниках рынка.
Госдума 24 июля приняла в первом чтении законопроект, который запрещает торговым сетям возвращать нереализованные продукты поставщикам. Как следует из пояснительной записки к документу, целью введения указанного запрета является пресечение практики возврата торговыми сетями производителям продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока. Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал концепцию законопроекта и считает, что принятие документа позволит создать дополнительные условия, стимулирующие развитие отечественного производства и обеспечение продовольственного рынка качественными продуктами.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в августе говорил в интервью РБК, что полный запрет на возврат продтоваров производителям может привести к дефициту товаров. Тогда он отмечал, что подготовкой поправок ко второму чтению законопроекта занимаются Минпромторг и Минсельхоз, и пообещал, что будет найдено сбалансированное решение. Согласительное совещание в правительстве по вопросу внесения поправок в законопроект должно пройти уже на этой неделе.
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