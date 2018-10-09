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«Россия не попала в ловушку кризиса»
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Россия не попала в ловушку кризиса, заявил Медведев 

РИА Новости + ещё 25 14 часов назад
Россия не попала в ловушку политического кризиса, власти смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости, избежали кризиса банковской системы, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы предотвратили развертывание макроэкономического (и особенно финансового) кризиса, смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости, избежали кризиса банковской системы. Еще важнее, что страна не попала в ловушку политического кризиса. У нас устойчивый бюджет, низкий государственный долг, причем госдолг, номинированный в иностранной валюте (несущий валютные риски), чрезвычайно мал", — написал Медведев в статье "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития" в журнале "Вопросы экономики".
Медведев также отметил снижение инфляции "до уровня, обеспечивающего макроэкономическую стабильность".
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Прогноз инфляции правительства, на основе которого сформирован проект бюджета на следующий год, составляет 4,3%.
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