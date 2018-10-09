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МВФ повысил прогноз по росту ВВП России
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МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2019 году 

RT на русском + ещё 38 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2019 году на 0,3 процентных пункта, до 1,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МВФ World Economic Outlook за октябрь.
«Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в число экспортёров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть», — заявил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд.
Отмечается, что, как следует из разъяснений фонда, прогноз на 2019 год поменялся в связи с ростом цен на энергоносители.
Ранее сообщалось, что МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%.
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