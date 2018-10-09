Названа дата пуска газа по обеим ниткам «Турецкого потока»

Новак назвал дату пуска газа по обеим ниткам «Турецкого потока»

По словам министра энергетики России Александра Новака, пуск газа по обеим ниткам "Турецкого потока" может быть произведен к 1 января 2020 года, передает "Россия 24".

"Как вы знаете, между Россией и Турцией было подписано соглашение межправительственное, утверждена дорожная карта. И все идет по графику. К 1 января 2020 года можно будет подавать газ уже по "Турецкому потоку", по двум ниткам, общей мощностью 31,5 миллиарда кубических метров газа", — сказал Новак.

Об этом он заявил в кулуарах Российской энергетической недели.