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Названа дата пуска газа по обеим ниткам «Турецкого потока»
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Новак назвал дату пуска газа по обеим ниткам «Турецкого потока» 

Газета.Ru + ещё 12 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
По словам министра энергетики России Александра Новака, пуск газа по обеим ниткам "Турецкого потока" может быть произведен к 1 января 2020 года, передает "Россия 24".
"Как вы знаете, между Россией и Турцией было подписано соглашение межправительственное, утверждена дорожная карта. И все идет по графику. К 1 января 2020 года можно будет подавать газ уже по "Турецкому потоку", по двум ниткам, общей мощностью 31,5 миллиарда кубических метров газа", — сказал Новак.
Об этом он заявил в кулуарах Российской энергетической недели.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил участие стран Евросоюза в проекте "Турецкий поток".
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