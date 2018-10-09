Россия может стать наблюдателем в ОПЕК 

Россия не планирует вступать в ОПЕК, но может стать наблюдателем в организации, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Он пояснил, что решение о получении Россией статуса страны-наблюдателя пока не принято.
«В этом (во вступлении в ОПЕК. — RNS) нет необходимости и целесообразности. Это накладывает определенные обязательства… Есть, например, такое предложение, как рассмотреть участие России в качестве наблюдателя в ОПЕК. Такое предложение действительно рассматривается, но никаких решений пока не принято. Здесь нужно все очень серьезно взвесить», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».