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Греция потребовала от Германии €376 млрд
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СМИ: Греция подсчитала сумму военных репараций Германии 

Российская Газета + ещё 5 21 час назад
Фото: Reuters
Стоимость военных репараций Германии Афины оценили в 376 млрд евро. Это выяснил Bild, в распоряжении которого оказался секретный доклад комиссии парламента Греции.
В частности, 171,4 млрд евро — компенсация разрушений инфраструктуры Греции во время нацистской оккупации с 1940 по 1944 год, 33,8 млрд связаны с потерями государственных ресурсов, 10,3 млрд — возмещение так называемого оккупационного займа. Есть в общей цифре и индивидуальные претензии.
Немецкое издание предполагает, что эта сумма станет предметом переговоров властей республики с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который совершит визит в Афины 10-12 октября.
Как отмечает ТАСС, до сих пор немецкая сторона отказывалась обсуждать вопрос репараций, греческая же настаивает на решении проблемы и для этого готова обращаться в международные суды.
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