Греция потребовала от Германии €376 млрд

СМИ: Греция подсчитала сумму военных репараций Германии

Стоимость военных репараций Германии Афины оценили в 376 млрд евро. Это выяснил Bild , в распоряжении которого оказался секретный доклад комиссии парламента Греции.

В частности, 171,4 млрд евро — компенсация разрушений инфраструктуры Греции во время нацистской оккупации с 1940 по 1944 год, 33,8 млрд связаны с потерями государственных ресурсов, 10,3 млрд — возмещение так называемого оккупационного займа. Есть в общей цифре и индивидуальные претензии.

Немецкое издание предполагает, что эта сумма станет предметом переговоров властей республики с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером , который совершит визит в Афины 10-12 октября.