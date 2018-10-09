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Глава «Нафтогаза» предупредил об угрозе дефолта
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Глава «Нафтогаза» предупредил об угрозе дефолта на Украине 

РИА Новости + ещё 3 9 минут назад
Фото: Reuters
Украине грозит дефолт без кредита Международного валютного фонда, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что отрицает возможность дефолта страны в 2019 году, несмотря на пиковые выплаты по государственному долгу, которые приходятся на будущий год.
"Мое понимание экономической ситуации говорит о том, что без кредита МВФ Украину может ждать дефолт", — заявил Коболев в интервью интернет-изданию "Левый берег", фрагмент которого опубликован во вторник.
Он также сказал, что включен в состав переговорной группы с МВФ.
В начале сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выполнение требований МВФ о повышении цен на газ для населения — это шаг, на который правительство вынуждено идти для того, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам, а невыполнение такого шага грозит финансовой катастрофой и дефолтом.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.
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