Понятие «земельная доля» уточнят

Понятие «земельная доля» будет уточнено

Процесс свершения сделок с долевыми сельскохозяйственными землями будет упрощен после корректировки в законодательстве понятия «земельная доля». Соответствующий законопроект обсудят на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам 10 октября.

Документ был разработан группой депутатов от разных фракций во главе с председателем Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что корректировка понятия «земельная доля» обусловлена тем, что в правоприменительной практике выявлены расхождения относительно норм, подлежащих применению к «земельным долям» и к «долям в праве собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения».

Новое определение «земельной доли» освободит граждан от необходимости нотариального удостоверения сделок с долями в праве собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения независимо от оснований их приобретения.

По словам Николая Николаева, этим законопроектом депутаты постараются устранить различия между порядком совершения сделок с долями, полученными в результате еще первой приватизации и теми долями, которые приобретены иным образом, например, получены по наследству или куплены.