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Понятие «земельная доля» уточнят
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Понятие «земельная доля» будет уточнено 

Парламентская газета 17 часов назад
Фото: Парламентская газета
Процесс свершения сделок с долевыми сельскохозяйственными землями будет упрощен после корректировки в законодательстве понятия «земельная доля». Соответствующий законопроект обсудят на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам 10 октября.
Документ был разработан группой депутатов от разных фракций во главе с председателем Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что корректировка понятия «земельная доля» обусловлена тем, что в правоприменительной практике выявлены расхождения относительно норм, подлежащих применению к «земельным долям» и к «долям в праве собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения».
Новое определение «земельной доли» освободит граждан от необходимости нотариального удостоверения сделок с долями в праве собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения независимо от оснований их приобретения.
По словам Николая Николаева, этим законопроектом депутаты постараются устранить различия между порядком совершения сделок с долями, полученными в результате еще первой приватизации и теми долями, которые приобретены иным образом, например, получены по наследству или куплены.
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