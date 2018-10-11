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Россия отказала Белоруссии в бензине
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Россия отказала Белоруссии в поставках бензина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 21 6 часов назад
С ноября 2018 года и до конца 2019 года Россия не будет поставлять бензин, дизель и мазут в Белоруссию, это прописано в ранее утвержденном индикативном балансе на поставки нефтепродуктов, сообщил российский министр энергетики Александр Новак.
«Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута — в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели», — передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что соглашения России и Белоруссии исключили возможность «серых» схем в поставках нефтепродуктов в рамках союзного государства. Ранее из-за них Россия недополучала доходы в бюджет. В частности, Белоруссия потеряла возможность реэкспортировать получаемые из России нефтепродукты.
Новак добавил, что соглашение с Белоруссией подразумевает сохранение поставок определенных нефтепродуктов, не производящихся в этой республике: лакокрасочных изделий, химической продукции, — то есть продукции не нефтеперерабатывающих, а нефтехимических заводов.
«Протокол, который подписан — это приложение к соглашению, действующему между Российской Федерацией и Белоруссией. Он предусматривает не только запрет на поставки нефтепродуктов — это касается темных нефтепродуктов, дизельного топлива с тем, чтобы сохранить пропорции доходов бюджетов в соответствии с ранее запланированными показателями», — отметил министр.
Также СМИ сообщали, что Россия не будет поставлять в Белоруссию сжиженный углеводородный газ, экспорт остался возможен только для продуктов, которые сама республика не производит — нефти, природного газа, газового конденсата, широкой фракции легких углеводородов.
Россия и Белоруссия подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение о регулировании экспорта нефти и нефтепродуктов 10 октября. Тогда же были согласованы индикативные балансы поставок нефтепродуктов до конца 2019 года.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о серых схемах, благодаря которым Белоруссия зарабатывала на перепродаже российских нефтепродуктов.
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