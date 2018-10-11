Россия отказала Белоруссии в бензине

Россия отказала Белоруссии в поставках бензина

С ноября 2018 года и до конца 2019 года Россия не будет поставлять бензин, дизель и мазут в Белоруссию, это прописано в ранее утвержденном индикативном балансе на поставки нефтепродуктов, сообщил российский министр энергетики Александр Новак

«Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута — в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели», — передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что соглашения России и Белоруссии исключили возможность «серых» схем в поставках нефтепродуктов в рамках союзного государства. Ранее из-за них Россия недополучала доходы в бюджет. В частности, Белоруссия потеряла возможность реэкспортировать получаемые из России нефтепродукты.

Новак добавил, что соглашение с Белоруссией подразумевает сохранение поставок определенных нефтепродуктов, не производящихся в этой республике: лакокрасочных изделий, химической продукции, — то есть продукции не нефтеперерабатывающих, а нефтехимических заводов.

«Протокол, который подписан — это приложение к соглашению, действующему между Российской Федерацией и Белоруссией. Он предусматривает не только запрет на поставки нефтепродуктов — это касается темных нефтепродуктов, дизельного топлива с тем, чтобы сохранить пропорции доходов бюджетов в соответствии с ранее запланированными показателями», — отметил министр.

Также СМИ сообщали, что Россия не будет поставлять в Белоруссию сжиженный углеводородный газ, экспорт остался возможен только для продуктов, которые сама республика не производит — нефти, природного газа, газового конденсата, широкой фракции легких углеводородов.

Россия и Белоруссия подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение о регулировании экспорта нефти и нефтепродуктов 10 октября. Тогда же были согласованы индикативные балансы поставок нефтепродуктов до конца 2019 года.